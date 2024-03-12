BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin açıklama yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin, "Bu paraların İstanbul Belediyesi, CHP İl Başkanlığı arasında bir ilişkinin sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Elbette bu bir iddia, bunu ortaya çıkaracak olan savcılarımızdır. Biz istiyoruz ki devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı." dedi.

Destici, BBP Toprakkale Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitleri rahmetle anarak Mehmetçikleri, polisleri ve güvenlik korucularını sevgiyle selamladı.

Ülkenin terörle mücadelesinin 40 yıldır devam ettiğini belirten Destici, "Askerimiz, polisimiz kahramanca mücadele ederken diğer unsurlarıyla da mücadele etmek bizlerin, sizlerin, siyasetçilerin ve her alanda vatansever milletperver olan insanların vazifesidir." diye konuştu.

Destici, yerel seçimin yaklaştığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'nın siyasi uzantısı partinin iki eş başkanı var; birisi kadın, birisi erkek. Her yerde böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Batılı emperyalistler onlara bu aklı veriyor ve ne diyor? Kadın olan çıkıyor şunu söylüyor; 'Türkiye'de de Kürdistan'da da seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diyor. Yani kafasına göre Türkiye'yi ikiye bölmüş ve kendine göre de bir sıfatlandırma yapıyor. Hain, kansız, ahlaksız, ekmeksiz bu ülkenin bir tane adı var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu milletin bir tane adı var, o da Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni'siyle büyük Türk milletidir. Anayasa'mız açıktır, Anayasa'nın 66. maddesi açıktır; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür ve herkes bunu kabul edecektir."

"Türkiye'nin İHA'ya, SİHA'ya, KAAN'a, uçağa ihtiyacı yok" sözlerini eleştiren Destici, şöyle devam etti:

"Evet, onlar için olmayabilir çünkü Türkiye kendi İHA'sını, SİHA'sını üretmediği dönemlerde bunların yol arkadaşı olan teröristler, ülkemiz içinde de dışında da cirit atıyorlardı. İstedikleri anda terör eylemi koyuyorlardı ve sınırlarımız içinde binlercesi vardı ama özellikle SİHA'lar devreye girdikten sonra mağaralarından, inlerinden kafalarını çıkaramadılar çünkü çıkardıkları anda Türk askeri, Türk Mehmetçiği ve İHA'lar, SİHA'lar tepelerine biniyor. Bunun, bu hainin de karın ağrısı buradan.

Biz, İHA, SİHA, uçak, top, füze yapmayacağız, nükleer yapmayacağız, gelecekler aynen Gazze gibi bizi bombalayacaklar, çoluğumuzu, kadınımızı, kızımızı öldürecekler, Suriye, Irak, Afganistan gibi parçalayacaklar, bu hainler de buradan kendilerine konum elde edecekler. Öyle bir dava yok, elhamdülillah kendi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz, bombamızı da yapıyoruz, füzemizi de muharip uçağımızı da yapıyoruz. Savunma sanayi için ne gerekiyorsa onu yaptık ve yapmaya devam edip tepelerine binmeye devam edeceğiz."

Terörle mücadeleye 40 yılda 2 trilyon dolar harcandığını aktaran Destici, "O parayı oraya harcamasaydık bugün Türkiye, 5 Türkiye daha idi. Terörü, bizim ayağımıza pranga olarak vurdular ve hala bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Maalesef ana muhalefet partisi başta olmak üzere bazı siyasi partiler de bunları meşru görerek, bunlarla işbirliği yapma aymazlığı ve en hafifiyle gafleti içerisinde hareket ediyorlar. Onun için biz hem devletimize hem ülkemize hem milletimize hem de Toprakkale'mize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı"

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin Destici, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, haberlerde efendim paralar, deste deste bir il başkanlığı binasında... Şimdi belediye oradan karıştırılıyor, öbürü buradan. Şimdi kimse de çıkıyor doğruca, dürüstçe açıklamada bulunamıyor. Neden? Çünkü ortada bir şey var, ortada para var. Yani böyle deste deste yapılmış, kule yapılmış paralar var ve bu paraların İstanbul Belediyesi, CHP İl Başkanlığı arasında bir ilişkinin sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Elbette bu bir iddia, bunu ortaya çıkaracak olan savcılarımızdır. Biz istiyoruz ki devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı. Devletin parası, milletin parası, devletin kasasına, milletin hizmetine sunulmalıdır. Hukuk gereğini yapmalıdır, kim yaparsa yapsın, yolsuzluğa, hırsızlığa, kim bulaşırsa bulaşsın, ondan hesabı mutlaka ama mutlaka sorulmalıdır."

Destici, Toprakkale Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Daşöz'ün tekrar seçilerek hizmetlerine devam etmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından BBP Toprakkale Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.