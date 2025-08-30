BBP Genel Başkanı Destici, Matematik Öğretmeni Murat Şahan'ın Cenaze Törenine Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden matematik öğretmeni Murat Şahan'ın cenazesine katılarak son görevini yerine getirdi. Cenaze törenine Yozgat Valisi ve birçok kişi iştirak etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Mikail Şahan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki matematik öğretmeni Murat Şahan'ın cenazesine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Şahan'ın naaşı, Çapanoğlu Büyük Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüzni Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Şahan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP İl Başkanı Osman Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

