BBP Genel Başkanı Destici, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile bir araya geldi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Öztürkler, Kıbrıs Türk Toplumunun Lideri Dr. Fazıl Küçük ile merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşundan Kıbrıs Barış Harekatı'na ve ardından KKTC'nin ilanına kadar süren süreçte en ön safta yer aldığını söyledi. Öztürkler, Denktaş'ın tüm yaşamı boyunca Kıbrıs Türklüğünün ve Türkiye'nin çıkarlarını dirayetle savunan bir devlet ve siyaset adamı olduğunu ifade etti. Denktaş'ın çizdiği istikamette bugün kendilerinin yürüdüğünü belirten Öztürkler, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu yola hayatını adamış ve mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

Öztürkler, Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlattı

Öztürkler, BBP kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçmişte yaptığı "Rum yönetimini tanımak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaktır, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak KKTC'yi yok saymaktır" sözlerini hatırlattı. Rum Yönetimi'nin ikinci adımda Türk askerinin çekilmesini talep edeceğini belirten Öztürkler, Kıbrıs'ı tek bir yönetim altında 1974 öncesine döndürme niyeti taşıdığına dikkat çekti. Bu bağlamda, tartışmaların tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Öztürkler, Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına teşekkür etti

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı "KKTC'nin tanınması" çağrısına teşekkür etti. Bu açıklamanın uluslararası kamuoyuna verilen güçlü bir mesaj olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye'nin desteğinin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda güvenlik ve istikrar açısından da hayati önemde olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin garantörlüğü güvencemizdir"

Öztürkler, Rum yönetimi ve İsrail ile yaşanan bölgesel gerilimlerin KKTC'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için bir güvence olduğunu dile getiren Öztürkler, bu desteğin her koşulda süreceğini kaydetti. Öztürkler ayrıca, Türkiye'deki siyasi partilerin KKTC'ye "milli dava" olarak bakmasının memnuniyet verici olduğunu, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine moral ve güç kattığını söyledi.

"İki devletli çözümden geri adım atılmayacak"

Öztürkler, iki devletli çözümden geri adım atılmayacağını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik temelinde uluslararası alanda tanınmasının artık ertelenemez bir hak olduğunu dile getirdi. KKTC'nin varlığının tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Öztürkler, bu konuda Türkiye ile tam bir fikir birliği içinde olduklarını açıkladı.

"KKTC'nin egemenliği tartışılamaz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görüşmede yaptığı açıklamada, KKTC'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını söyledi. Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin Kıbrıs'ta da güçlü şekilde hissedilmesi gerektiğini ifade etti. Destici ayrıca, KKTC'nin tanınması için uluslararası platformlarda daha aktif bir diplomasi yürütülmesi çağrısında bulundu. - LEFKOŞA