BBP Genel Başkanı Destici'den, Sivas Kongresi mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milleti ve tüm mazlum milletler için gurur ve umut kaynağı olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milleti ve tüm mazlum milletler için gurur ve umut kaynağı olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirtti.

Destici, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından olan Sivas Kongresi'nin, kongreler döneminin noktalanması ve tüm milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesiyle milli mücadelede ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Sivas Kongresi'nde, Misakımilli'nin esaslarının belirlendiğini, vatanın bir bütün olduğunun, bölünmeyeceğinin vurgulandığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mız, milletimiz ve tüm mazlum milletler için, gurur ve umut kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecek. Yokluklar içinde kazandığımız zafer, kurduğumuz devlet ve milletçe başardıklarımız, tüm mazlumlar için istikamet belirleyen bir şeref levhası olarak tarihte yer alıyor. Milli mücadelenin her ferdi, her aşaması, milletimiz için büyük önem ve değer taşıyor. Sivas Kongresi'nin 104. yılında, sadece Allah'a ve milletimize sırtını dayayarak, bize, zafer, hürriyet ve devlet kazandıran kahramanlarımızı; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi'nin üyelerini, şehitlerimizi, gazilerimizi; emanetlerini canımız pahasına koruyacağımız sözüyle, rahmetle ve minnetle yad ediyorum."