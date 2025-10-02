BBP Genel Başkanı Destici'den Milletvekili Gürcan'a Geçmiş Olsun Mesajı

Haberler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazasında yaralanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a geçmiş olsun diledi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, Gürcan'ın da aralarında bulunduğu dört kişi yaralandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazasında yaralanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doğanca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Milletvekili Gürcan'ın Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir mesaj yayımladı. Destici, Milletvekili Gürcan ile kazada yaralanan diğer vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

