Haberler

BBP Başkanı Destici: Deprem Yaraları Sarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını belirterek "Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını belirterek "Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi. Bu, olağanüstü bir başarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle anarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem öncesine ve anına yönelik hazırlıkların hala istenilen seviyede olmadığını ifade eden Destici, bu konuda eğitimin bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, deprem sonrası süreçte devletin ve ilgili kurumların olağanüstü bir başarı sergilediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Üç yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede depremin yaraları büyük ölçüde sarıldı. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi. Bu, olağanüstü bir başarıdır."

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve tüm ilgili kurumlara teşekkür eden Destici, devlet ve millet adına şükranlarını sundu.

Mustafa Destici, deprem bölgelerinde ziyaretlerin süreceğini belirterek "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Osmaniye'de gerçekleştirilecek törene katılacağız. Ardından teşkilatlarımızla birlikte diğer deprem bölgelerini ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu