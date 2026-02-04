BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bölgemizde ve dünyada hiçbir devletin yönetiminin kendi halkının iradesi dışında küresel ve emperyalist güçler tarafından belirlenmesini de kabul etmiyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Destici, "Depremde yakınlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza ve milletimize de başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Cenabıhak bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın inşallah diyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, depremin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, depreme karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Deprem anında yapılacaklarla ilgili son depremde yaşananların unutulmaması gerektiğini anlatan Destici, "Devletimiz, ilgili tüm kurumlarımız, vatandaşlarımız, gönüllü kuruluşlarımız depremi duyduğu andan itibaren bölgeye yardıma koştu." diye konuştu. Destici, deprem anında yapılacaklara ilişkin doğru bilginin önemine dikkati çekti.

Deprem sonrası yürütülen çalışmaları başarılı bulduklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası evet devletimiz, ilgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız olağanüstü bir gayret ve çaba gösterdiler ve 3 yıllık kısa bir süre denilebilecek bir zamanda neredeyse depremin tüm acıları sarıldı. Evleri yıkılanların neredeyse tamamına kalıcı konutları teslim edildi. Her türlü yardım, destek verildi. Bu olağanüstü bir başarı. Bu başarıdan dolayı da elbette ki devletimizi, hükümetimizi, ilgili kuruluşlarımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'i ve diğer ilgililerimizi de tebrik ediyoruz."

"ABD, Epstein vakalarını unutturmak için İran'ı askeri harekatla tehdit ediyor"

Destici, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bu anlaşmayla sadece terör örgütü YPG ve türevleri Suriye Devlet Ordusu rozeti altında gizleneceklerdir. Bu durum, Türkiye'nin müdahil alanını uluslararası hukuk zemininde daha da zorlaştırmakta ve daraltmaktadır." görüşünü paylaştı.

Mustafa Destici, söz konusu anlaşmanın terör örgütlerine zaman kazandıracağını öne sürerek, "Sahada kaybeden YPG, SDG ile Şam Yönetimi entegrasyon anlaşması PKK, YPG ve türevleri için siyasi bir kamuflajdan başka bir şey değildir. Biz, ülke olarak tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini söylüyoruz." sözlerini sarf etti.

İran'a yönelik gelişmelere ilişkin de konuşan Destici, "Amerika Birleşik Devletleri biraz da Epstein vakalarını unutturmak için İran'ı askeri harekatla tehdit ediyor. İran yönetimine yönelik pek çok eleştiri yapılabilir, ancak ABD'nin tavrının bunlarla ilgisi yoktur." dedi.

Destici, ABD'nin bölge politikalarını çıkar odaklı olarak nitelendirerek, ABD'nin sadece kendi çıkarlarını düşündüğü, insan hakları, özgürlük gibi söylemleri kendi harekatlarının kılıfı olarak kullandığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediğini vurgulayan Destici, "Biz, Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bölgemizde ve dünyada, hiçbir devletin yönetiminin kendi halkının iradesi dışında küresel ve emperyalist güçler tarafından belirlenmesini de kabul etmiyoruz. Türkiye, bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için sorumluluk almaya devam etmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge temaslarına da değinen Destici, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerini önemli bulduklarını, söz konusu temasların bölgesel barış çabaları açısından kıymetli olduğunu ifade etti.