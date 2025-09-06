Destici: PKK Silah Bırakmazsa Beklenen Olmaz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'nın silah bırakmasından Türkiye'nin murat ettiği, beklediği nedir? Sadece Türkiye'deki değil, Irak'taki de Kandil'deki de İran'daki de Suriye'nin kuzeyindeki de silah bırakacak ve bütün bu yapılar kendini feshedecek. Bu olmadıktan sonra PKK silah bırakmış olmaz." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından devletin ilk günden itibaren tüm imkanlarını afet bölgesine seferber ettiğini, depremzedelerin yanında olduğunu anlattı.

Kalıcı konutların teslim edilmeye başladığını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da katılacağı törenle bugün 300 bininci konutun teslim töreninin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma konusuna değinen Destici, "PKK'nın ve onun Suriye'deki yapılanmasının, Irak'taki yapılanmasının, esas Avrupa'daki yapılanmasının, Kandil'in ipleri, ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in elinde. Onlar 'silah bırak' demedikten sonra silah bırakmazlar. PKK'nın silah bırakmasından Türkiye'nin murat ettiği, beklediği nedir? Sadece Türkiye'deki değil, Irak'taki de Kandil'deki de İran'daki de Suriye'nin kuzeyindeki de silah bırakacak ve bütün bu yapılar kendini feshedecek. Bu olmadıktan sonra PKK silah bırakmış olmaz." diye konuştu.

CHP'nin kongre sürecine değinen Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi CHP'nin kongre süreçleri var. Şimdi bir de efendim bu yolsuzluklarla ilgili devam eden, özellikle belediyeler üzerinden devam eden bir hukuki süreç var. Bir kere baştan şunu söyleyeyim, kesin ilke olarak. Bir kere hepimiz hukuka saygılı olmalıyız. Yani Türkiye'de hukuku yürütmekte olan hukuk adamlarına, Adalet Bakanına, başsavcılarımıza, mahkemede görev yapan hakimlere, savcılara hakaret ederek hiç kimse sonuç alamaz. Bu bir kere yanlıştır. Adalet sistemimize, yargı sistemimize zarar verir.

Belediyelerle ilgili yolsuzlukları zaten hukuk yürütüyor. Orada herkes hukukun kararını beklemeli. İşte Adıyaman'da da yaşandı bir süreç, ne oldu sonra belediye başkanı görevine iade edildi. Kongrelerle ilgili olan şeye gelince de bir Siyasi Partiler Yasası var, ona göre siyasi partilerin kongreleri değerlendirilir. Ama tabii burada bir de işin ceza kısmı var. Hukukun ceza kısmını ilgilendirmeyen bölümler olsaydı, seçimle ilgili bir usulsüzlük olsaydı, bir hata olsaydı bu konu kapanmıştı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulunun ya da ilçe, il seçim kurullarının kararları kesindir. İki günde neticeye ulaştırılır. Ama burada başka bir boyutu var buranın. Bir ceza hukuku meselesi var. Konu şu anda ceza hukuku noktasında araştırılıyor ya da yargıya taşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti. Değerli hukukçuları var, bu konuda Türkiye'deki belki de hukukçular konusunda da belki en zengin partilerden bir tanesidir. Yani mücadelesini hukuk içerisinde yapmalıdır. Bunu söylüyorum, hukukun dışına taşmamak gerekiyor."