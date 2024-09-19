BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren, Iğdır'da İdam Talep Etti ve İşçi Eylemine Destek Verdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tevfik Eren, partisince kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında kente geldiklerini söyledi.

19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Eren, gündemlerindeki konularla ilgili şunları belirtti:

"Terör emrini veren, bizzat askerimizi, vatandaşımızı şehit eden terörist başı için ve hepimizin malumu olan Narin kızımız, Tekirdağ'da bebeğimiz, bunun gibi 3-5 yaşındaki çocuklarımızı katletmiş caniler için idam istiyoruz. Bu idamın gelmesi ülkemizin hayrına olacaktır. İnşallah biz 1 Ekim'den itibaren Meclis'te grubu olan partileri ziyaret edeceğiz ve idamın çıkması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. O yüzden biz buradayız, arkadaşlarımıza niçin idam istediğimizi anlatıyoruz."

Eren, toplantı sonrası BBP İl Başkanı Ekrem Kızılkuş ve partililerle, Iğdır Belediyesi tarafından iş akdine son verilen 204 işçinin Belediye-İş Sendikası öncülüğünde başlatmış olduğu eylem alanına gitti.

Burada eylem yapan işçi ve ailelerine seslenen Eren, "Biz belediyemizin işçi çıkartmakla değil, yaptığı hizmetlerle anılmasını istiyoruz. Belediye başkanına buradan sesleniyorum, bu insanların haklarını geri veriniz ve kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Çünkü ülkemiz güçlüdür, bütün belediyelere yardım gidiyordur. Maddi imkansızlıklarla belediyeden hiçbir yerde işçi atılmadı. Cumhur İttifakı'mızın bütün belediyeleri ve yeni aldığı belediyelerde dahi işçi alımları var. Buradan Iğdır Belediyesine sesleniyorum, bu arkadaşlarımızın hakkını yemeyin, ekmeklerini geri verin, çocuklarının yüzlerine bakabilsinler, güvenle evlerine gidebilsinler." diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Iğdır Başkanı Himmet Bozan da 74 gündür oturma eylemi yaptıklarını anlatarak, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.