BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor

BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Perinçek'e verdiği yanıtta "Gerçekler herkes tarafından bilinmesine rağmen, büyük bir iftirayla partimizin isminin bu menfur hadiseyle ilişkilendirilmesini yasal haklarımız saklı kalmak üzere kınıyoruz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2 Temmuz'da Sivas'ta hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı açıklama tartışma yarattı.

BBP'DEN YANIT

Perinçek'in sözlerine Büyük Birlik Partisi'nden yanıt geldi. BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, "Doğu Perinçek'in, katıldığı bir televizyon programında, Cumhuriyet tarihimizin en hazin hadiselerinden biri olan, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen ve hepimizi üzen Madımak Oteli yangınıyla partimizi ilişkilendirmeye çalışmasını hayretle izledik" açıklamasında bulundu.

"OLAY BÜTÜN AÇIKLIĞIYLA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Yelis ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Yaşanan faciadan henüz 6 ay önce kurulmuş olan Büyük Birlik Partisi ve Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı, sadece olayların engellenmesine yönelik gayretleri ve otelde mahsur kalanların kurtarılmasıyla anılabilir.

Tekrar edelim, otelde mahsur kalanların önemli bir kısmı (36 kişi) Büyük Birlik Partisi mensupları tarafından Sivas il binasına alınarak kurtarılmış, emniyet güçleri kontrolü sağlayan kadar Büyük Birlik Partisi Sivas İl başkanlığında misafir edilmişlerdir.

Başta mağdurlar olmak üzere, yaşananlara şahit olan herkes, aradan geçen 30 yılı aşkın sürede, bu durumu bütün açıklığıyla ortaya koymuştur.

"KINIYORUZ"

Ayrıca, konuyla ilgili yargılanan ya da ceza alanlar arasında bir tek Büyük Birlik Partisi mensubu yoktur.

Büyük Birlik Partisi, geçmişte Türkiye'yi sömürgeleştirmek için, çok sayıda yabancı istihbarat kuruluşu, terör örgütü ve terör eylemiyle suç ortaklığı olan, içlerinde Türk Milliyetçilerinin de yer aldığı sayısız vatandaşımızın katledilmesinde sorumluluğu bulunan marjinal suç örgütlerinin mensuplarının, kendi aralarındaki hesaplaşmalarının malzemesi değildir.

Bu gerçekler herkes tarafından bilinmesine rağmen, büyük bir iftirayla partimizin isminin bu menfur hadiseyle ilişkilendirilmesini yasal haklarımız saklı kalmak üzere kınıyoruz."