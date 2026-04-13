BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Hızla biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. BBP olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize, ailelerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Yörükçüoğlu, partisinin çalışmalarını anlattı.

Yörükçüoğlu, Türkiye'de idam cezasının geri gelmesi gerektiğini belirterek, "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli. Pedofiller, katiller, kadın cinayetçileri, tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları, bu toplumdaki hastalıklı tipler, toplumdaki mikroplar, bunları yağlı urgandan başka ıslah edecek hiçbir şey yok. İdam cezası behemehal yasalaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

BBP olarak merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı yürüyüşe ilk günkü kararlılık ve azimle devam ettiklerini anlatan Yörükçüoğlu, amaçlarının Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ülkesinden biri haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Yörükçüoğlu, Türkiye'nin nüfusunun yaşlandığını ifade ederek, "Hızla biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. BBP olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize, ailelerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz. Hayatlarımızı, evlerimizi çocuklu, daha insancıl, sevgiye dayalı şefkat yuvaları haline getirmemiz gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Ziyarete BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin ve BBP MKYK Üyesi Uğur Karaca da katıldı.