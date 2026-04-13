BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Türkiye'de gençlere ve ailelere evli yaşamı teşvik ettiklerini belirtti. Ayrıca, idam cezasının getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Hızla biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. BBP olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize, ailelerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Yörükçüoğlu, partisinin çalışmalarını anlattı.

Yörükçüoğlu, Türkiye'de idam cezasının geri gelmesi gerektiğini belirterek, "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli. Pedofiller, katiller, kadın cinayetçileri, tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları, bu toplumdaki hastalıklı tipler, toplumdaki mikroplar, bunları yağlı urgandan başka ıslah edecek hiçbir şey yok. İdam cezası behemehal yasalaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

BBP olarak merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı yürüyüşe ilk günkü kararlılık ve azimle devam ettiklerini anlatan Yörükçüoğlu, amaçlarının Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ülkesinden biri haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Yörükçüoğlu, Türkiye'nin nüfusunun yaşlandığını ifade ederek, "Hızla biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. BBP olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize, ailelerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz. Hayatlarımızı, evlerimizi çocuklu, daha insancıl, sevgiye dayalı şefkat yuvaları haline getirmemiz gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Ziyarete BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin ve BBP MKYK Üyesi Uğur Karaca da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu