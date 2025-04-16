Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, usule ilişkin söz alarak, geçirdiği operasyon nedeniyle TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kanun teklifinin tali komisyonlarda görüşülmeden Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmesini eleştiren Türeli, "torba kanun" uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun maddelerinin tamamının tek seferde TBMM'ye getirilerek ilgili komisyonlara dağıtılmasını ve tek seferde yasalaştırılmasını isteyen Türeli, "Daha 4-5 tane torba kanunun hazırlandığını ve bunların peyderpey bize geleceğini duyuyoruz. Memleketin bu kadar sorunu varken bunları mı görüşeceğiz? Varsa bir şey görüşelim ama bir sistematik içinde. 15-20 gün içinde bu işi bitirelim ve bu sorunu da çözmüş olalım. Meclis böyle çalışır arkadaşlar, Meclis böyle gayriciddi bir biçimde çalıştırılmaz." diye konuştu.

"KHK'lerin torba kanunla gündeme getirilmesini doğru bulmuyoruz"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, TBMM Başkanvekili Önder'in ameliyattan çıktığını, şu an yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Torba yasayla getirilen kanun tekliflerinin toplumun derdine çare olmadığını savunan Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle getirilen kanun hükmünde kararnamelerle bu sürecin yönetiliyor olması ve sıklıkla geri dönüyor olması ve geri dönen kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) torba kanunla gündeme getirilmesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da TBMM Başkanvekili Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce görevinin başına dönmesini temenni etti.

Usta, Anayasa'ya aykırı uygulamaların kanun teklifi olarak gündeme geldiğini savunarak, Meclis'teki diğer komisyonların da kanun teklifleri üzerinde çalışması gerektiğini anlattı.

"Torba yasa kültüründen TBMM'yi kurtarmamız gerekiyor"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir an önce aralarına dönmesini beklediklerini ifade etti.

Kısacık, 13 farklı kanunu ilgilendiren bir teklif için kendilerine 2-3 günlük çalışma süresi verildiğini belirterek, "Torba yasa kültüründen TBMM'yi kurtarmamız gerekiyor. Siyasetin kalitesi ülkenin kalitesiyle birebir orantılı. Biz buradan ne kadar iyi çalışılmış kanunlar geçirirsek sahada ve devlet yönetiminde bunun karşılığını alırız." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanvekili Önder'e Allah'tan şifa dileyerek, kendisini en yakın zamanda aralarında görmek istediklerini belirtti.

Bu kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemelerin gündeme geldiğini anlatan Kalaycı, "Keşke Anayasa Mahkememiz daha önce karar verseydi daha önce kanunlaştırsaydık." ifadesini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "torba kanun" düzenlemesini savunmadıklarını belirtti. "Torba kanun" uygulamasının kalıcı olamayacağına işaret eden Erdem, "Bu yöntem kalıcı değil ama Meclis'te önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirtmek istiyorum." dedi.

"Milletvekillerine kanun tekliflerini çalışmak için daha fazla zaman tanıyacağız"

Komisyon Başkanı Muş, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Kısacık'ın, kanun teklifini görüşmek için kendilerine verilen sürenin yetersiz olmasıyla ilgili eleştirisi üzerine, "Milletvekillerine kanun tekliflerini çalışmak için daha fazla zaman tanımaya dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Muş, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun maddelerinin sayısını ve bu maddelerin kaç kanun teklifinde birleştirilerek Meclis'e sunulacağını AK Parti Grubu ile görüşerek komisyon üyelerine bildireceklerini söyledi.

Muş da Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, Allah'tan sevenlerine bağışlamasını diledi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal mimarisini daha da sağlamlaştıracak"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, usul üzerine tartışmanın ardından, sunum yaptı. Kocacık, TBMM Başkanvekili Önder'e ve zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teklifle Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getireceklerini ve uygulamada doğabilecek tereddütleri bertaraf ederek sistemin işlerliğini güçlendireceklerini söyleyen Kocacık, "Bu kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal mimarisinin daha da sağlamlaştırılmasına ve milletimizin iradesiyle şekillenen bu sistemin hukuk zemininin daha da tahkim edilmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Kocacık, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatının isminin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, çeşitli kanunlarda, 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamede uyum mahiyetinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Teklifte, Savunma Sanayii Başkanı ile başkan yardımcısı kadrolarına ilişkin de düzenleme yapıldığını aktaran Kocacık, teklifte sendika üyesi olamayacak kamu görevlileriyle ilgili düzenlemenin de yer aldığını söyledi.

"112'ye gelen çağrıların sadece yüzde 34'ü asıllı"

Kocacık, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrı ve ihbarlara yönelik idari para cezalarının artırılacağını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu madde, 112 çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere 1500 TL, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin TL idari para cezası uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca, bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki katı olarak uygulanacak. Sayısal verileri incelediğimizde 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen çağrıların sadece yüzde 34'ünün asıllı çağrılar olduğunu görmekteyiz, yüzde 38'i anons sırasında kapanan ve yüzde 28'i ise asılsız çağrılardan oluşmaktadır. Hayati anlarda saniyelerin bile önemli olduğu hepimizin malumu, bu düzenlemeyle hayati anlarda kullanılan 112'nin meşgul edilmesinin önüne geçerek, aynı zamanda kamu kaynaklarının da israf edilmesinin önlenmesi ve sistemin daha etkin işlemesi amaçlanmaktadır."

Üst kademe yöneticiliğe atanma, görevden alınma, görev sonrası haklar ve bazı başkanlıklara atanmış olanlara yapılacak ödemelerle ilgili hükümlerin de yeniden düzenlendiğini kaydeden Kocacık, "Bu madde ile, en az 2 yıl üst kademe görev yapmış kişilere, görevden alınması halinde 2 yıl daha genel müdür seviyesini aşmayacak şekilde mali hak sağlanması amaçlanmıştır." dedi.

Kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere başkan ve başkan yardımcısı olarak atananlarla ilgili düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Kocacık, bakanlık müşavirliği kadrosuyla ilgili düzenlemelere ilişkin de bilgi aktardı.

Öte yandan toplantı öncesinde CHP milletvekilleri, masalarına memur emeklisi maaşlarına ilişkin eleştirileri içeren dövizleri bıraktı.