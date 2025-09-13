Haberler

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan gözaltına alınırken ilk açıklama

Güncelleme:
İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan ilk açıklama geldi. Mutlu, "Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa'yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Gözaltındaki Mutlu, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BAŞIM DİK, ALNIM AK"

Soruşturmaya ve gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Mutlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa'ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim.

Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa'yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir.

Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da, haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum."

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi. Bu doğrultuda, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

72 KONUTTA ARAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla, şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına başlandı.

