Bayramov: "COP29 ve COP31 başkanlıkları arasındaki iş birliği, bölgesel dayanışmanın bir modelidir"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 4. İklim Haftası ve Bakü İklim Eylem Haftası'nın (BCAW 2026) üst düzey açılış programında gerçekleştirdiği konuşmada, "COP29 ve COP31 başkanlıkları arasındaki iş birliği, bölgesel dayanışmanın bir modelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (CW4) kapsamında gerçekleştirilen 4. İklim Haftası ve Bakü İklim Eylem Haftası'nın (BCAW 2026) üst düzey açılış programı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Bakü'de düzenlenen programa, COP başkanlıklarını yürüten ülkelerden bakanlar, üst düzey temsilciler ve uluslararası kuruluşlar katıldı. Programda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Bugün, hızla değişen çevresel şartların yaşandığı bir gezegenin arka planında bir araya geliyoruz. İklim değişikliğinin gerçekleri artık öngörülerden ibaret değildir. Bunlar, bölgemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında gözle görülür hale gelmiştir. Bunun bir örneği Hazar Denizi'dir. Hazar Denizi son birkaç yılda önemli ölçüde küçülmektedir. Bugün güzel Bakü Bulvarı boyunca Hazar kıyılarında gördüğünüz manzara, yalnızca birkaç on yıl önce bildiğimiz kıyı şeridi değildir. İklim değişikliğinin giderek artan etkileri, ulusal ekonomiler ve kamu maliyesi üzerinde finansal baskı oluşturmaktadır" dedi.

"Bakü finans hedefi hayata geçirilmelidir"

Küresel istikrarsızlık, çatışmalar ve piyasalardaki dalgalanmaların baskıları daha da artırdığını kaydeden Bayramov, "Bu gelişmeler, ekonomik çeşitlendirmeyi ve enerji dayanıklılığını ulusal güvenlik, ekonomik istikrar ve uzun vadeli dayanıklılık açısından giderek daha önemli hale getirmektedir. Bakü'de düzenlenen COP29'da iklim finansmanı, karbon piyasaları ve Paris Anlaşması'nın diğer alanlarında tarihi kararlar alındı. Bu kararlar, taahhütlerini yerine getirmek isteyen ancak gerekli kaynaklardan yoksun olan ülkeleri desteklemekte ve iklim eylemini hızlandırmaya hizmet etmektedir. Bakü finans hedefi, taraflar arasındaki güvenin temelini oluşturacak şekilde gerektiği gibi yerine getirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Bakü-Belem 1,3 trilyon dolarlık İklim Finansmanı Yol Haritası'nın (BLM) da gösterdiği üzere, iklim finansmanının 1 trilyon ABD dolarını aşan bir ölçekte harekete geçirilebileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle hedefin 300 milyar ABD dolarının ötesine geçmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Geleneksel enerji üreticilerinin yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğin öncüleri olabileceğini göstermeye kararlıyız"

İklim gündeminde ve bunun ötesinde ilerlemeyi sağlamada Azerbaycan'ın aktif bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunu belirten Ceyhun Bayramov, "Bu kapsamda, uluslararası liderliğimizi ülkemizde attığımız kararlı adımlarla destekliyoruz. Azerbaycan, küresel durum değerlendirmesinin sonuçlarıyla uyumlu olan Üçüncü Ulusal Katkı Beyanı'nı (NDC) sunmuştur. Büyük ölçekli güneş ve rüzgar projelerini devreye alarak, hidroelektrik kapasitemizi genişleterek ve uluslararası ortaklarla temiz enerji projeleri geliştirerek yenilenebilir enerji kapasitemizi artırıyoruz. 2030'a baktığımızda, halihazırda imzalanmış anlaşmalar yaklaşık 6 gigavatlık ilave güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi öngörmektedir. Bu planlarla Azerbaycan, 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılmasını öngören ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nin ortaya koyduğu hedefin ötesine geçmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Geleneksel enerji üreticilerinin yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğin öncüleri olabileceğini göstermeye kararlı olduklarını vurgulayan Azerbaycan Dışişleri Bakanı, "Tüm bu unsurlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uzun vadeli stratejik vizyonuna sıkı bir şekilde dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye, Brezilya ve Avustralya'daki muhataplarımızla raporu sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Uluslararası alanda ise iklim diplomasisini ve bununla bağlantılı alanları ilerletmede aktif bir rol oynamaya kararlı olduklarını belirten Ceyhun Bayramov, "Eş başkanlığımızın sona ermesinin ardından da ivmemiz devam etmiştir. Mayıs ayında Bakü, iklim dirençli şehirler, sürdürülebilir kentsel gelişim ve konut alanlarındaki küresel tartışmaları ilerleten 13. Dünya Kentsel Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumun sonuçları, Temmuz ayında Yeni Kentsel Gündem'in orta vadeli değerlendirilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Üst Düzey Toplantısı'na katkıda bulundu. Haziran ayında Bakü, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Günü'ne ev sahipliği yaparak küresel çevre eylemindeki rolünü daha da güçlendirdi. Türkiye, Brezilya ve Avustralya'daki muhataplarımızla yakın iş birliği içinde çalışarak Belem Misyonu 1.5 Üçlü Başkanlık formatı kapsamında raporu ortaklaşa hazırlamak ve sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Azerbaycan'ın Türkiye'ye verdiği sarsılmaz kardeşlik desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum"

Resmi platformların yanı sıra, gayriresmi diplomasinin hayati bir rolü olduğunun farkında olduklarını aktaran Bayramov, "2024 yılından bu yana Şamahı toplantıları aracılığıyla baş müzakerecileri bir araya getirerek güven inşa etmeye, farklılıkları gidermeye ve karmaşık iklim meselelerinde uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz. Uzmanlar ve politika yapıcılar, iklim değişikliği ve bunun geniş kapsamlı etkilerini ele almak üzere yeniden Bakü'de bir araya gelmiştir. Bakü İklim Haftası'nı resmen açarken, odağımız COP31'e, Antalya'ya doğru ivmeyi korumak ve aynı zamanda bölgesel ve çok taraflı ortaklıkları güçlendirmektir. Bu ortak sorumluluk döneminde, Azerbaycan'ın Türkiye'ye, bir sonraki COP'a ev sahipliği yapmaya hazırlanırken verdiği sarsılmaz kardeşlik desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum. COP29 ve COP31 başkanlıkları arasındaki iş birliği, bölgesel dayanışmanın bir modelidir. Bu iş birliği, sürekliliği, iddialı iklim finansmanı mekanizmalarını ve sürdürülebilir küresel eylemi güvence altına almaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı