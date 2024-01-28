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Bayram Çelik: "Amasyalının huzur ve mutluluğundan başka hedefimiz yok"

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Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Amasyalının huzur ve mutluluğundan başka hedefimiz yoktur.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Amasyalının huzur ve mutluluğundan başka hedefimiz yoktur. Birlikte bütün engelleri aşacak, bütün hedeflere varacak iradeye sahibiz. Amasya'nın bize inandığını, bize güvendiğini, bizi sevdiğini biliyoruz" dedi.

MHP'nin 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiği Bayram Çelik, partilileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Partililerine seslenen Bayram Çelik, "Huzur ve mutluluğun şehri Amasya hedefi ile başlattığımız bu yürüyüş, sizlerin gayreti, samimiyeti ve inancıyla bizi zafere taşıyacak. Bundan zerrece şüphe duymuyorum. Adaylığımızın açıklandığı ilk günden beri en az benim kadar heyecanlı, benim kadar coşkulu, benim kadar kararlı olduğunuzu hissediyorum. Aynı kararlılığı bütün Amasya hissediyor emin olun. Onun içindir ki, siyasetin çirkin dedikodu çarkları çalışmaya başlayacak. Bizi şüpheye düşürmek, ayırmak, parçalamak için ellerinden geleni yapacaklar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bütün kırılmış gönülleri tamir etmeye çalışacaklarını vurgulayan Çelik, "Bütün yaraları saracağız. Bunu sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle başaracağız. Şundan emin olun. Bayram hocanın geçmişinde sizin başınızı öne eğecek işi olmamıştır. Gelecekte de olmayacaktır. Onun için gönül rahatlığıyla huzurunuzdayım. Onun için sizlerde gönül rahatlığıyla bize destek isteyebilirsiniz. Sizleri asla mahcup etmeyeceğimden emin olun" şeklinde konuştu.

Toplantıya, MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Merkez İlçe Başkanı Semih Aşkan, Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Sonkaya ve çok sayıda partili de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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