Bayburt Valiliği, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşları uyardı

Bayburt Valiliği, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşları yaylalarda erzak bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Harekatı çerçevesinde, Karadeniz bölgesinde sürdürülen yoğun, baskılı ve koordineli operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım gurubu büyük oranda etkisiz hale getirilmiş, bazı unsurları ise bölgemizde tutunamayarak kaçmak zorunda bırakılmıştır. Bölgemizde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak operasyonlara kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilmektedir. Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkanlarını boşa çıkarmak maksadıyla;

1. Yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak (erzak/gıda maddesi) ve yaşam malzemesi pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre (nitrat), ocak, küçük ev aletleri vb. bırakmaması,

2. Yayladan dönüşlerde, artan yaşam malzemelerinin hane sahiplerince beraberlerinde getirilmesi (bu durumun terörle mücadelede hayati önem arz ettiğinin bilinmesi),

3. Yayla evi sahipleri tarafından yaylalarda sonbahar-kış sezonunda boşalttıkları evlerinin pencere ve kapılarının kolaylıkla açılmasını engellemek maksadıyla güçlendirilmesinin sağlanması,

4. Yayla mevsimi haricinde, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi olması durumunda iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber verilmesi hususları, kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BAYBURT