Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaralanan Uzman Çavuş Muhittin Can'ı ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 12 Eylül 2023 tarihinde Kuzey Irak'taki mayın tarama faaliyetleri sırasında, hain terör örgütünün kurduğu el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Muhittin Can'a ziyarette bulundu.

Can'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Pekmezci, Aziz vatan topraklarının güvenlik güçlerimizin üstün gayret ve mücadelesi ile her daim huzur ve güvenin merkezi olacağını belirterek bu uğurda şehadet şerbeti içen ve gazilik makamını elde eden vatan evlatlarına minnettar olduklarını ifade etti. - BAYBURT