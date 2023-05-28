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Bayar Özsoy: Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak

Bayar Özsoy: Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak

Politika Haberleri

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, "Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak" dedi. Özsoy, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu'nda kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, " Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu'nda bulunan 1265 nolu sandıkta kullandı. Burada açıklamalarda bulunan Özsoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir seçim yaptık. Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilecek. Buna inanıyorum. Türkiye'nin de şahlanış dönemi başlayacak diye düşünüyorum. Bu seçimlerin tüm Kayserililere, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sayın Bayar Özsoy Milletvekili Kayseri Türkiye Politika Haberler

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