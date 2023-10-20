Battalgazi Belediyesi Ekim Ayı Toplantısında 2024 Ücret Tarifeleri Belirlendi

Battalgazi Belediyesi Ekim ayı toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu doğrultusunda 2024 mali yılı ücret tarifeleri belirlendi. Belediye Başkanı Osman Güder, alınan kararın hayırlı olmasını diledi ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Battalgazi Belediyesi Ekim ayı toplantısı 8 birleşimin ardından tamamlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu doğrultusunda 2024 mali yılı ücret tarifeleri belirlendi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 8.birleşiminde bir araya gelerek, 2024 Mali yılı Ücret tarifelerini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 8.birleşimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda açılış ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda ilk olarak önceki birleşimlerin karar özetleri kabul edildi. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Battalgazi Belediyesi 2024 Mali Yılı Ücret Tarifeleri görüşüldü. 2024 mali yılı ücret tarifelerine dair plan ve bütçe, komisyon raporu doğrultusunda meclis tarafından kabul edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Adalet demek kişilerin konumlarını aynı düzeye getirmek demek. Hak ve adalete göre kararlar vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ekim ayı toplantımızda da ücretler adalet üstüne belirlendi. Yoğun geçen günlerin ardından karar kabul edildi. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılacak. - MALATYA