Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kıraç Mahallesi'nde Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'yle beraber Kıraç Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Güder, mahalle sakinlerinin taleplerini mahalleye yapılan yatırımları anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana ilçe halkıyla bir araya gelen ve taleplerini dinleyerek çözümler üreten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'yle Kıraç Mahallesi'nde toplantı düzenleyerek mahalle sakinlerini dinledi.

Toplantıya Başkan Güder ve Milletvekili Tüfenkci ile birlikte AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve meclis üyeleri de katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak için imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Güder, "Bugüne kadar hep sizin desteğinizi gördük. Allah hepinizden razı olsun. Bizde elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı sizlere hizmet adına seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. İhtiyaçlar bitmez. Bu yıl yeni bir asfalt serseniz 2 yıl sonra tekrar ihtiyaç duyulur ve yeniden sermek zorunda kalırsınız. Battalgazi Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde üst yapıyı yapıyoruz. Kıraç Mahallemiz Hatunsuyu bölgesinde yeni bir mahalle. Bazı aksaklıklar yaşandığında hemen müdahale edeceğiz. Mahallemiz bizim önem verdiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Sürekli mahalle için neler yapabiliriz bunun istişaresini yapıyoruz sizlerle. Göreve geldikten sonra mahalle genelinde güzel işler yaptık ve bundan sonra da sizlerin desteğiyle güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "Bu şehri yeniden inşa ve ihya ederken, hayatın olağan akışının devam ettiği, az zarar gören diğer mahallelerimizde belediye başkanlarımız hizmetlerine devam ediyor. MASKİ'miz bir yandan yıkımlardan kaynaklı patlakları yaparken bir yandan da yeni çekilen hatlarla bölgeye su veriyor. Hatunsuyu şehrin gelişen bölgelerinden bir tanesi. Buraya ne kadar hizmet yapılsa az. Battalgazi Belediye Başkanımızın Tekstil Kent yaparken bu bölgede istihdam oluşturmayı hedefledi. Belediyemiz imarı yaparken buranın tarımsal vasfını korurken gelişmesinin önünü açmayı hedefledi. Kıraç yeni bir mahalle olarak oluşuyor. İnşallah imar yollarıyla, yapılaşmalarıyla örnek mahallemizden biri olur. Buraların planı yapılırken, hizmet getirilirken günü kurtarmak adına değil de 100 yılı hesap ederek köklü bir mahalle olarak buraların gelişmesi düşünülerek planlanıyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA