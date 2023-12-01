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Battalgazi Belediye Başkanı Filistin'e Yardım Kampanyasına Katıldı

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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Filistin'e destek için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Filistin'e destek için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli vatandaşların ve ailelerinin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Filistin'e destek için düzenlediği etkinliğe katıldı. Gencinden yaşlısına standların başında bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güder, anlamlı bir organizasyona imza attıkları için kendilerine teşekkür etti.

Toplumun her kesiminin Filistin konusunda duyarlı olmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Filistin hepimizin kanayan yarası. Türkiye'mizin, Malatya'mızın, özellikle deprem bölgesinin sorunları var. Ancak Filistin'de İsrail'in yaptığı katliamları da göz ardı edemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Dış İşleri Bakanımız Filistinlilerin, Gazzelilerin hep yanında oldular, olmaya da devam edecekler. Biz Battalgazi Belediyesi olarak yaklaşık 1 buçuk ay öncesinde İsrail mallarının boykotu ve arkasından İsrail'e destek veren firmaların üretmiş olduğu ürünlerin boykotunu, sosyal tesislerimizin bir aylık gelirini Filistinli kardeşlerimize gönderdik, gönderiyoruz. Bugün de özel gereksinimli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ailelerinin de kendi deprem sonrasında yaşadıkları sıkıntılarını unutarak Filistin'e katkı sunmak amacıyla yapmış oldukları bu etkinliğin ayrı bir anlam ve önem arz ediyor. Biz de özel gereksinimli kardeşlerimizle, aileleriyle beraber burada Filistin'in yanında olduğumuzu, İsrail'i telin ettiğimizi fiili eylemlerimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Zalimlerin bu dünyadaki saltanatlarının sonsuza kadar sürmeyeceğini ifade eden Başkan Güder, "Her gecenin bir sabahı vardır. İşlemiş oldukları bu katliamların hesapları kendilerinden sorulacaktır. İlahi adaletin er veya geç tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti gösteren arkadaşlarımıza, Kültür Müdürlüğü'müze, özel gereksinimli kardeşlerimize ve onların ailelerine şükranlarımı ifade ediyorum. ve Filistinliler'e diyoruz ki; yalnız değilsiniz. Türkiye'nin duruşu tüm ümmete güç veriyor. Nerde mazlum halklar varsa her zaman onların yanında olacağız." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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