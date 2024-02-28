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Battal İlgezdi'den kendisini eleştiren vatandaşa ağır sözler: Hadsiz, şerefsiz

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniden aday gösterilmediği CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, önceki gün İçerenköy Mahallesi ile ilgili bir imar planı hakkında bilgilendirme toplantısı yaptığı sırada bir vatandaşla tartıştı.

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"

Bu anlarda sinirlerine hakim olamayan İlgezdi, kendisiyle tartışan vatandaşa ağır sözler sarf etti. Vatandaşa "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Ben 15 yıldır bu halka hizmet ediyorum. Sen kimsin beni protesto ediyorsun" diyerek hakaretler savuran İlgezdi'nin o anları salondaki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Battal İlgezdi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Doğrucu vatandaş:

Klasik CHP egosu! Hoş, diğerlerinin de ondan farkı yok. Al birini vur ötekine.

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mehmet mehmet:

Bu makamlar ne kıyak yerler.... Bence vatan millet hikaye

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Adalet :

Hepsi aynı alkışlayıp şak şakladın mı iyi ama eleştirdin mi hemen pravokatör oluyorsunuz yok yok hiç birine oy moy yok

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