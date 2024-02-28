Battal İlgezdi'den kendisini eleştiren vatandaşa ağır sözler: Hadsiz, şerefsiz

Yeniden aday gösterilmediği CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, önceki gün İçerenköy Mahallesi ile ilgili bir imar planı hakkında bilgilendirme toplantısı yaptığı sırada bir vatandaşla tartıştı.

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"

Bu anlarda sinirlerine hakim olamayan İlgezdi, kendisiyle tartışan vatandaşa ağır sözler sarf etti. Vatandaşa "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Ben 15 yıldır bu halka hizmet ediyorum. Sen kimsin beni protesto ediyorsun" diyerek hakaretler savuran İlgezdi'nin o anları salondaki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.