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Batman'da Mereto Dağı'nda İsmail Haniye'ye Destek Gösterisi

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Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesine tırmanan bir grup vatandaş, İsrail tarafından suikasta uğrayan Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin posterini ve Kelime-i Tevhid bayrağını açtı. Vatandaşlar, Türk milletinin daima Filistin halkının yanında olacağı mesajını vererek Haniye'nin anısını kutladı.

Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağının zirvesine tırmanan bir grup vatandaş, zirvede İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilen Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin posterini ve Kelime-i Tevhid bayrağı açtı.

Türk milletinin daima Filistin halkının yanında olacağını belirten ve zirveye İsmail Haniye pankartını asan vatandaşlardan Bayram Çelik, "Allah'ın izniyle biz Müslüman Türk halkı olarak, Türk'ü ile Laz'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle daima Müslüman Filistin halkının yanında olacağız" dedi.

31 Temmuz 2024'te Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde İran'ın Tahran kentindeki evinde suikasta kurban gitmesinin ardından bu olay birçok Müslüman ülkede tepki neden olmuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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