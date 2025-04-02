Başkanlar nikah masasına oturdu

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı alması ve kurultayın 6 Nisan'da yapılacak olması nedeniyle öne çekilen nikahlarını 1 Nisan'da gerçekleştirdi. Nikah töreni, Menteşe Konakları Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu mutlu günlerinde sevinçlerini paylaşan herkese teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 6 Nisan'da yapılacak nikahlarını CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı alması ve kurultayın 6 Nisan'da yapılacak olması nedeniyle öne çekmişti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı alması nedeniyle öne aldıkları nikah törenini 1 Nisan tarihinde gerçekleştirerek Menteşe Konakları Kültür Merkezinde nikahlanıp sürpriz yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Ailemizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarımızı birleştirdik. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla Gonca Köksal & Ahmet Aras" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
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