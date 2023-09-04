Başkan Vidinlioğlu: "Belediye bütçemizin borç yükünü yüzde 10'una kadar düşürdük"

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, devraldıkları 140 milyon liralık borç yükünü bütçesinin yüzde 10'una kadar düşürdüklerini kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Biz, parti olarak Türkiye genelinde iyi bir netice almış olsak da Kastamonu özelinde iyi bir sonuç alamadık. 81 ilin 80'i Kastamonu'yu MHP'nin kalesi olarak görür. İstediğimiz neticeyi alamadık elbette, burada da sebepler her ne olursa olsun biz, hep sonuca bakıyoruz. Sonuçta başarısız bir seçim geçirdik. Elbette ki bunun kendi içimizde değerlendirmesini yapıyoruz. Bizim sevdamız Türkiye, bizim sevdamız Turan. Kastamonu'ya hizmet etmek için de biz terimizin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Önümüzdeki günlerde birçok projenin açılışı gerçekleştirilecek"

İlerleyen günlerde birçok projenin açılışını yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Ömerül Faruk Darende Huzurevi'ni başladık ve bitirdik. İtfaiye ek binasını önümüzdeki günlerde açacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açacağız. Oyuncak Kütüphanesi ve Kreşi bitirdik, açtık. Karaçomak Barajı'nın bölgesi atıl vasiyetteydi, mesire alanı haline getirdik ve o bölgeyi yeniden ayağa kaldırdık. KASMEK'te 30 tane kursumuz var. 3 bin vatandaşımız faydalandı. Sırada bekleyen kursiyerlerimiz var. Tosya yolu mevkiinin alt yapısına en az 300 milyon yatırım yaptık. Kapalı garajlar bitmek üzere. Millet Bahçesi tamamlanmak üzere. 1994'te ilk bizim belediyeciliğimiz döneminde gündeme gelen Atık Su Arıtma tesisi tamamlandı ve şu anda çalışıyor. Bugünkü rakamlarla bu projeyi 600 milyon liraya yapamazsınız. Germeç'e kadar tarım arazileri temiz suyla sulanıyor. Sayıştay denetimi için gelen heyet, Şanlıurfa'da bile böyle tesisin olmadığını söylüyorlar. O refüjlerde gördüğünüz çiçeklere önceden belediye dünya kadar para veriyordu. Hepsini biz kendimiz üretiyoruz" dedi.

"Kastamonu'da bir gelenek haline gelen MHP belediyeciliğini inşallah devam ettireceğiz"

Kastamonu'da bir gelenek haline gelen MHP belediyeciliğini devam ettireceklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, "Kredi kullanma noktasında ek bütçe yapma noktasında bir iki tane eleştiriye maruz kaldık. Mazotun 40 lira olacağını hiçbirimiz ön görmüyorduk. Elektrik maliyetlerinin bu kadar artacağını hiçbirimiz öngörmüyorduk. Dolayısıyla ona göre de tedbir almak zorundasınız. Büyükşehir belediyemizden bir tanesi yurt dışı kredi buldum ama onaylanmıyor diye feveran ediyordu. Şimdi kredi onaylandı. Teşekkür etti. Ama aynı siyasi irade buradaki kredi talebine hayır diyor. Demek ki masanın o tarafıyla bu taraf arasında farklar oluyor. Elbette ki belediyenin de sonuçta kendince bir bütçesi var ve bütçeyi kullanıyor. Ha ortada da yapılan şeyler olduğu için bunların da gündeme gelmesi lazım. Ama gündeme gelip de sanki ortada bir şey yokmuş gibi bir haybeye harcanıyormuş gibi ifadeler doğru şeyler değil. Birbirimizin derdinden anlamamız lazım ve ortak paydamızın Kastamonu olduğunu unutmamamız lazım. Kastamonu kalesinden üç hilali indirmek gibi bir lüksümüz yok. Biz bir çalışıyorsak, üç çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi gelenek olarak çok zor günlerden gelmiştir, geçmiştir ve ülkenin sigortasıdır. Yerel yönetimlerdeki başarısı da ortadadır. Buna kimsenin gölge düşürmesine de izin vermeyiz. Kastamonu'da bir gelenek haline gelen MHP belediyeciliğini inşallah devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bütçenin yüzde 10'una düşmüş bir borca sahip belediye mevcut"

Kastamonu Belediyesinde göreve geldikten sonra bütçe disiplinini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Beytülmala sahip çıktım. 190 milyon lira bütçesi olan belediyeyi 145 milyon lira borçla teslim aldım. Mart sonu itibariyle aldığım belediyede ortada harcanacak bir bütçe de kalmamıştı. Şu anda 1 milyar liranın üzerinde bir bütçe var. Belediye'nin toplam borcu ise 100 milyar lira. Dörtte üç borçtan, bütçenin yüzde 10'una düşmüş bir borca sahip belediye mevcut. Dolayısıyla beytülmala sahip çıktım. Dışarıda hiç kimse Kastamonu Belediyesi ile ilgili şurada şu yolsuzluğu yaptı diyemez. Ben bir bütçe disiplin getirdim ve parayı da doğru yönettim. Doğru yönetmeseydim eğer, pandemi, sel, deprem gibi bunca olumsuzluğa rağmen bunca iş yapılmazdı" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları çerçevesinde 9 Ağustos'ta başlattıkları ilçe kongreleri takvimini 20 Ağustos'ta Abana ilçesinde sonlandırdıklarını belirten Şahin, "Görev alan tüm ilçe, ocak, önceki dönem milletvekillerimiz, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimize hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kongre sürecinde bizi yalnız bırakmadılar. Aynı zamanda Cumhur İttifakının ortaklar belediye başkanları, ilçe başkanları davetimize icabet ettiler, onlara da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah, 2024 seçimlerinde il başkanlığına devam edeceğiz. Yönetim kadromuzu daha da güçlendireceğiz, eksiklerimiz vardı. Atama yöntemiyle geldiğimiz için hızlı bir süreç gerçekleşmişti. Başarıya da ulaşacağımızdan eminiz" diye konuştu. - KASTAMONU