İpekyolu Belediyesinde 'halk günü' toplantısı düzenlendi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk günü toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, hizmetlerin planlanması ve uygulanması aşamasında vatandaş görüşünün önemli olduğunu söyledi.

Her zaman vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini ifade eden Aydın, ilçe sakinleriyle birebir görüşerek istek, talep, öneri ve şikayetlerini alıp ilgili birimlerce çözüme kavuşması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Toplantıya, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.