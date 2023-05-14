Başkan Uysal, oyunu kullandı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulunda 1127 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulunda 1127 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için saat 10.30'da oy kullanacakları Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokuluna geçti. Çift, 1127 nolu sandıkta oylarını kullandı. Başkan Uysal'a, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik etti. - ANTALYA