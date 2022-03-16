Başkan Üçok: "Çabamız gelişip kalkınan Suluova'yı hızla inşa etmek"

SULUOVA, AMASYA (İHA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçenin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek gelişen ve kalkınan bir Suluova'yı hızla inşa etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bir araya geldiği mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyip ilçedeki alt ve üst yapı eksikliklerini tespit edip çözüme kavuşturduklarını anlatan Belediye Başkanı Üçok, "Belediye bütçemizden 21 mahalle ve 40 bin nüfusumuza eşit ölçüde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ayrım yapmadan eşit şekilde hizmet yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle oy almak ile hizmeti mukayese etmedim, etmemde. Benim bakış açım 'vatandaşımız bana oy vermedi ise, hizmet vermem' anlayışı değil, 'vatandaşımızın gönlüne giremediysem ve oyunu alamadıysam bu kendi eksiğimdir' diyerek bunu görüp eksiğimi gidermek anlayışıdır" dedi.

8 yıllık görev süresi boyunca birçok proje, yatırım ve hizmeti hayata geçirirken ilk 5 yıllık görev dönemindeki kazandırdıklarını hatırlatan Fatih Üçok, "Belediye binası, kültür merkezi, makine ikmal kampüsü, şehirlerarası terminal, kapalı semt pazaryeri, galericiler sitesi, hayvan barınağı, gasilhane, kent meydanı, belediyemize 40 adet iş makinesi, belediye spor kulübü. 70 bin metrekare yeşil alan, 15 adet yeni park, bin100 adet toplu konut ve 250 kilometre asfaltı ilk beş yılda yaptık" diye konuştu.

Gereksiz harcamaları bırakıp bütçeyi doğru kullanmaya büyük önem verdiklerinin altını çizip yatırımlara devam ettiklerine değinen Başkan Üçok, "İkinci görev dönemimizde ise yüzme havuzu, beş adet spor tesisi, içme suyu arıtma tesisi, millet bahçesinin bir ve ikinci etabı ile içerisinde millet kıraathanesi, canlı hayvan pazarı, orta mahalle Selimiye caddesinde sokak sağlıklaştırma projesi ve ilçe genelinde binlerce metre kare kilit parke çalışması ile kaldırım yaptık, engelli kardeşlerimiz için engelsiz yaşam parkı yaptık" şeklimde konuştu.

Eski Cumartesi semt pazar yerinin olduğu yere yaşam merkezi projesi yapacaklarına değinen Üçok, "İçerisinde sinema, tiyatro, spor salonu, zemin katında dükkanlar, otopark, üst katında da ofislerin olduğu, etrafında da sosyal ve yeşil alanların yer alacağı harika bir proje çalışması yaptık. Bunu da inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Tam 16 milyon euro bedelli olan atık su arıtma tesisi projesini hazırladık. Bu yaklaşık 250 milyon TL demektir. Suluova'ya yapılacak tek seferdeki en büyük yatırımdır. İçme suyu arıtması değil sadece evsel atıkların, kanalizasyonların arıtmasının yapılacağı bir tesis olup içerisinde yağmur suları toplanacak. Mevcut mezbahanenin karşısına bu testi yapacağız inşallah. Böylece çevreyi kirleten bir belediyeden, temiz çevreye giden bir belediye oluyoruz. Bu proje Avrupa Birliğinden hibe aldığımız bir projedir, çok önemli büyük bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Suluova Muhtarlar Dernek Başkanı Vedat Kurt ve mahalle muhtarları da istişare ile ortak akla önem vererek kendileriyle görüş alış verişinde bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok'a teşekkür etti. - AMASYA