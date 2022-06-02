Başkan Tütüncü, Antalya'nın talepleri Bakan Ersoy'a aktardı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Antalya heyetiyle beraber yapılan görüşmenin detaylarını aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Vakıf arazileriyle ilgili vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye dönük çalışmaların üzerinde durduk. Bakanımıza Gülveren Mahallesi'nde 8 bin metre kare alana inşa edilecek Antalya'nın en büyük kütüphanesinin detaylarını aktardık" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yoğun Ankara mesaisi AK Parti Antalya heyeti ile beraber Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleşen toplantı ile devam etti. Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çolak, ilçe belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'dan oluşan Antalya heyeti katıldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, Antalya'nın taleplerinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a aktarıldığını söyledi.

Başkan Tütüncü; " Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmelerde vakıf arazileriyle ilgili vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye dönük çalışmaların üzerinde durduk. Bunun yanında bölgemize yeni kütüphaneler kazandırma sürecimizi de bakanımıza anlatmış olduk. Gülveren Mahallesi'nde 8 bin metre kare alana inşa edeceğimiz, yapımına başlanan ve Antalya'nın en büyük kütüphanesi Gülveren Kütüphanesinin hem katkılarını anlattık, hem de projenin Antalya için ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etme imkanımız oldu" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika