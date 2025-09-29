AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Öğrencileri Evinde Ağırladı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, devlet yurdunda kalan üniversite öğrencilerini evinde misafir etti. Saygılı, İzmir'deki KYK yurtlarında başvuru yapan her öğrencinin yerleştirildiğini, bin 350 kişilik boş kapasitenin ise hala öğrencileri beklediğini söyledi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, aralarında devlet yurdunda kalan üniversite öğrencilerini evinde misafir etti. Başkan Saygılı, İzmir'e üniversite okumak için gelen ve Kredi Yurtlar Kurumu'na başvuran her bir öğrencinin yurda yerleştirildiğini belirterek, "Başvuru yapamayan 1000 öğrencimiz bile yurtta misafir öğrenci olarak konaklamaktadır. Hala toplamda 1350 kişilik boş yatak mevcut. Yurtlarda, ders çalışma salonlarından spor alanlarına, toplantı ve sosyal yaşam alanlarından ücretsiz internet hizmetine kadar alan öğrencilerimiz kahvaltı ve akşam yemeğini ücretsiz yemektedir. Bu tablo; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği değerin ve AK Parti hükümetlerimizin öğrencilere olan hassasiyetinin en somut göstergesidir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yeni öğretim yılı başında Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği4. Sınıf öğrencisi Dilruba Demirci, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Arda Vurucu, Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Kahraman ve 9 Eylül İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Sude Özdemir'i eşi Şahika Saygılı ile birlikte evinde misafir etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli'nin de eşlik ettiği buluşmada, öğrenciler ile sohbet eden Başkan Saygılı, üniversite yıllarındaki hatıralarını da anlattı.

"Bu tablo öğrencilere olan hassasiyetin en somut göstergesidir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki yurtlarla ilgili bilgi de verdi. Başkan Saygılı, "İzmir'imizde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı 42 bin 472 kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu yurdu öğrencilerimizin hizmetindedir. Yeni dönem itibarıyla yurt başvurusu yapan her bir öğrencimiz yerleştirilmiş, başvuru yapamayan bin öğrencimiz de misafir öğrenci olarak yurtlarımızda konaklama imkanı bulmuştur. Bugün Bayraklı'daki kız yurdumuzda bin, Balçova İnciraltı erkek yurdumuzda 200, Karabağlar'da ise 150 olmak üzere toplam bin 350 kişilik boş yatak kapasitesi öğrencilerimizi beklemektedir. Yurtlarımız sadece barınma alanı değildir; ders çalışma salonlarından spor alanlarına, toplantı ve sosyal yaşam alanlarından ücretsiz internet hizmetine kadar her detay düşünülmüştür. Öğrencilerimiz, devletimizin sağladığı günlük 220 TL yemek desteği ile kahvaltısını ve akşam yemeğini ekstra ödeme yapmadan yurtlarımızda karşılamaktadır. Bu tablo; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği değerin ve AK Parti hükümetlerimizin öğrencilere olan hassasiyetinin en somut göstergesidir. Gençlerimiz için atılan her adım, yarınlarımız için yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü biz biliyoruz ki; Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarları gençlerimizdir. Üniversite sıralarında yetişen her bir gencimiz, yarının bilim insanı, girişimcisi, sanatçısı, siyasetçisi ve lideri olacaktır. Bugün devletimizin şefkatli eliyle barınma, beslenme ve sosyal imkanlarla desteklenen gençlerimiz, yarın bu ülkeyi çok daha ileriye taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı vizyonu ve AK Parti'nin hizmet siyasetiyle, gençlerimizin önündeki engeller bir bir kalkmakta; onların hayallerini gerçekleştirmesi için güçlü bir zemin hazırlanmaktadır. Biz inanıyoruz ki; bu gençlik, aziz milletimizin gururu ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olacaktır" dedi. - İZMİR