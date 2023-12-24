Başkan Sandıkçı: "Türkiye Yüzyılı'nda ilçemize değer katmaya devam edeceğiz"

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Yüzyılı'nda ilçeye değer katan ve insana dokunan projeler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Kazandırılan projeler ve yatırımlarla ilçeye yeni bir kimlik kazandırdıklarına işaret eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ederek Türkiye Yüzyılı'nda ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Sandıkçı, ilçenin değerine değer katacak ve insana dokunan yeni projeler ve yatırımların yolda olduğunu da aktardı.

İlçede 4 buçuk içerisinde azim ve gayretle çalışarak hizmet ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sahada çalışmalarımızı sürdürdük. Canik'e değer katan, vatandaşlarımızın taleplerine cevap veren proje ve yatırımları ilçemize kazandırdık. Günü kurtaran değil, gelecekte de insanımıza hizmet verecek eserleri kazandırdık. Hiçbir işimizi aksatmadan, görevden değil gönülden çalışarak hemşehrilerimize hizmet ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize, milletimize ve ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şehit ailelerine başsağlığı

Irak'ın kuzeyinde ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hain bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Ülkemizin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize Yüce Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN