Başkan Pehlivan, sandık başına giderek oyunu kullandı

İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kubilay İlköğretim İlkokulu'nda sandık başına giderek oyunu kullandı. Pehlivan, daha sonrada; AK Parti Ar-Ge Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Adayı Muhammet Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu, AK Partili meclis üyeleri ve partililerle hatıra fotoğrafı verdi.

Sonucun milletin takdiri olacağını ifade eden Pehlivan, "Demokrasi tarihimizde yine güzel bir gün yaşıyoruz. Geleceğimize sahip çıkmak için, demokratik hakkımızı kullanıp, vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçimlerin huzur içinde herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmasını, sandıktan çıkan sonuçların da ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizi de oy kullanmaya, demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu. - İZMİR