AK Parti'nin Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Coşkuyla Karşılandı

Ak Parti'nin Niğde Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut Başkan Emrah Özdemir, kentte coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Niğde Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut Başkan Emrah Özdemir, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve parti yönetimi ile kente geldi. Şehir girişinde partililer tarafından karşılanan Öztürk, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partililere seslendi.

Parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Öztürk, ilk 5 yıllık görev sürecinde söz verdiği projeleri hayata geçirdiğini ikinci 5 yılda da Niğde için birçok projeyi yapacaklarını söyledi. Özdemir, "Allah'a şükürler olsun bugün hep birlikte bir beş yıl daha demek için bir aradayız. Alnımızın akıyla geldik, veremeyeceğiz hiçbir hesap yok. Hiçbir bahaneye sığınmadan dolu dolu bir 5 yıl geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum bizlere güvendi, takdir etti bir kez daha AK Parti'nin adayı olarak Niğde Belediye Başkanlığına bizi aday gösterdi. 5 yılda çok iş yaptık daha da çok işimiz var. Niğde'mizin bir marka şehir haline getireceğiz" dedi. - NİĞDE