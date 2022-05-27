Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da - Haberler

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tuşba ilçesinde esnafla buluştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a gitti. Üç günlük toplantının ilk gününde CHP'li başkanlar gruplar halinde Van'ın 13 ilçesinde esnafla buluştu. Başkan Ömer Günel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Ülgür ve Tokat Ataköy Belediye Başkanı Servet Durmuş ile birlikte Tuşba Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinleyen CHP'li başkanlar daha sonra Tuşba Sanayi Sitesi Oda Başkanı Muhittin Yıldızbaş ile bir araya geldi.

Başkan Ömer Günel, ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'nin her köşesinde yakıcı bir biçimde hissedildiğini belirterek "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek olan Belediye Başkanları Çalıştayı çerçevesinde bir araya gelme şansı bulduğumuz Vanlı esnaf kardeşlerimiz hayat pahalılığı karşısında yaşadıkları mağduriyeti bizlerle paylaştı. Kendilerine Genel Başkanımızın selamlarını ileterek sorunlarını dinledik. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu olmadığına inanıyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Politika