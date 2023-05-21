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Başkan Mustafa Önsay: 'Vatandaşlarımızın gücüyle Cumhurbaşkanımızı tekrar lider yapacağız'

Başkan Mustafa Önsay: "Vatandaşlarımızın gücüyle Cumhurbaşkanımızı tekrar lider yapacağız"

Politika Haberleri

AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Emet Yenice Köyü Geleneksel Hıdırellez Şenliklerine katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ikinci tur seçimlerinden vatandaşların gücüyle en iyi sonucu alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı...

AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Emet Yenice Köyü Geleneksel Hıdırellez Şenliklerine katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ikinci tur seçimlerinden vatandaşların gücüyle en iyi sonucu alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar lider yapacaklarını ifade etti.

Emet Yenice Köyü Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'nde hemşerileriyle buluştuklarını söyleyen Önsay," Milletvekillerimiz İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Yenice yaylasında düzenlenen etkinliğe vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Emet Belediye Başkanımız, Emet İlçe Başkanımız ve Emet teşkilatımızla birlikte hıdrellez şenliğinde, pazar esnafı ve vatandaşlarımızla selamlaştık, dualarını istedik. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlarımızın gücüyle en iyi sonucu alarak Cumhurbaşkanımızı tekrar lider yapacağız" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Çağlar Bayırcı Kütahya Yenice Emet Politika Haberler

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