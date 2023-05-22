Başkan Kocaispir: 'Azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz'

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gerçekleştirdiği ziyaretlerle genç yaşlı tüm Yüreğirlilerin isteklerini ve tavsiyelerini dinlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Hafta sonu Kiremithane, Ulubatlı Hasan, Atakent ve Dervişler mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, mahalle ziyaretlerinde Başkan Kocaispir'e eşlik etti.

Esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Kocaispir, "İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnafımıza kolaylıklar diliyorum. Yüreğir'i daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyor, Yüreğirlinin menfaatleri çerçevesinde yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin ekonomisine katkıda bulunan esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" dedi. - ADANA