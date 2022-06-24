Başkan Keskin Cumayeri'nde vatandaşları dinledi - Haberler

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Başkan Keskin Cumayeri'nde vatandaşları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Keskin Cumayeri'nde vatandaşları dinledi

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Cumayeri'nin köylerini gezerek vatandaşların talepleri ile birçok konuda istişarelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Cumayeri'nin köylerini gezerek vatandaşların talepleri ile birçok konuda istişarelerde bulundu.

İl Başkanı Mustafa Keskin ile beraberindeki heyet Düzce'nin ilçelerini gezmeye devam ediyor. Başkan Keskin bu hafta Cumayeri'nin köylerini gezdi. Yapılan ziyaretlere köy muhtarları, köy temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Keskin, vatandaşların talepleri ile birçok konuda istişarelerde bulundu.

Keskin, ilçe ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, "Düzce'mizin en güzel ilçelerinden biri olan Cumayeri'nin Çelikdere Köyü'ndeyiz. Burası tam Sakarya ilinin yanında Cumayeri'nin en tepesinde olan bir köy. Muhtarıma ve burada yaşayan insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri bağırlarına bastılar. İnşallah Çelikdere Köyü'nün 3,5 km civarında ki yolunu bu yıl yapacağız. Peşinden bu hizmetler devam edecek. İktidarın gücünü Düzce'mizde hissettirmek istiyoruz ve bunun için de çalışıyoruz. Özellikle bu sene su, yol projeleri, çocuk oyun parkları bunların hepsini yapacağız. Kurban Bayramımdan sonra özel idaremiz büyük bir tempoyla bu hizmetleri yapacak" dedi.

Başkan Keskin ve beraberindekiler daha Avlayan, Dokuzdeğirmen köylerine geçti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Keskin AK Parti Cumayeri Düzce Politika Haberler

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