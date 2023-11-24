Başkan Kayda'dan meslektaşlarına çiçekli kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li eğitimci Belediye Başkanı Zeki Kayda, her yıl olduğu gibi bu 24 Kasım'da da meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li eğitimci Belediye Başkanı Zeki Kayda, her yıl olduğu gibi bu 24 Kasım'da da meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu yönetiminde, Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan okulları ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek, okul müdürleri ve öğretmenlere Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın Öğretmenler Günü mesajını iletip çiçek takdim etti.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde görev yapan tüm öğretmenlere, çiçekler göndererek anlamlı günlerini kutlayan Başkan Zeki Kayda, yıllarca eğitim camiasının her kademesinde görev yaptığını belirterek, "Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyor. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk 'ün izinde, toplumun mimarı, geleceğimizin yol göstericisi fedakar bütün meslektaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu kutsal mesleğe yeni başlayan genç öğretmen kardeşlerime, halen fedakarca Salihli'mizde ve tüm Türkiye'de çalışan meslektaşlarıma ve atama bekleyen öğretmen adaylarına başarılar temenni ediyor, emekli olmuş bütün öğretmenlerimize de sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Salihli Belediyesi'nin her yıl öğretmenleri onurlandırdığını ve hiç unutmadığını belirten okul müdürleri ve öğretmenler de çiçek jestine teşekkür ederek, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı. - MANİSA