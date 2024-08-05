AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan Yönetim Kurulunu Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına atanan Faruk Bülent Kablan düzenlediği basın toplantısıyla yeni yönetim kurulunu açıkladı.

Yönetim kurulunu açıklamadan önce teşkilat olarak izleyeceği yol haritasına yönelik bilgilendirmelerde bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, tüm teşkilat mensuplarıyla sevgide, muhabbette buluşmaya ve Adıyaman için çalışmaya davet ettiğini söyledi.

Başkan Kablan, "Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla, hizmet için bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevini 25 Haziran itibariyle devraldım.

Şahsıma duydukları güvenden ötürü başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm Adıyaman halkına şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu emanete Allah'ın izniyle gözümüz gibi bakacağız. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için bıkmadan usanmadan çalışacağız. Hemşerilerimizin desteği, daima en büyük gücümüz olacak.

İl Başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra yönetim kurulunun oluşturulması için titiz bir çalışma yürüttük. Bugün milletimize hizmet davamız için, teşkilatımızda tazelenme ve yeniden bir başlangıç yapıyor, devraldığımız geleneğin bayrağını geleceğe taşımak için güçlü bir duruş sergiliyoruz.

Tüm teşkilat mensuplarımızı sevgide, muhabbette buluşmaya ve Adıyaman için çalışmaya davet ediyorum. Yönetimimizi oluştururken Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in talimatları doğrultusunda, Adıyaman'ın demografik yapısını, değişen sosyolojisini, seçmen beklentilerini çok iyi tahlil ederek ve yine kıymetli hemşehrilerimizin sesine kulak vererek bir ekip oluşturma gayretinde olduk.

Asrın felaketini yaşamış Adıyaman'ımızda, saha çalışmalarımızda öncelikli olarak gönül köprülerini kurarak gönüller kazanma derdinde olacağız.

Ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti ailesi olarak kenetlenerek, Adıyaman'ımızın yeniden güzel günlerine kavuşması için teşkilatımızın ve şehrimizin görüşlerini de alarak bu kutlu yola revan olacağız. AK Parti ailesi olarak bizler insanımıza hizmet etmeyi Rabbimizin bizlere verdiği bir nimet olarak görüyoruz. Hem anlatan hem dinleyen olacağız. Bir derdimiz, bir sevdamız, bir aşkımız var. O da Adıyaman'ımızdır. Gayretle sarıldığımız her çabamızda, her mücadelemizde Adıyaman2ımızın lehine sonuçlar elde etmek için büyük bir aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve talimatlarıyla Adıyaman'ımıza yapılan yatırımları anlatacağız, Adıyaman'ımızı inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Hüseyin Özhan, yeni yönetimin hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Öte yandan Faruk Bülent Kablan'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun asil listesinde Abdurrahman Gürbüzcan, Abdurrahman Parlak, Arif Haras, Abdullah Ertaş, Bülent Buğday, Burak Kızılbay, Cengizhan Yaman, Duhan Ketenci, Habip Alkuş, Halil Doğan, Hicri Özkan, Hilal Doğan Güvenç, İbrahim Hamdi Oral, İshak Yılmaz, İsmail Kasımoğlu, Kadir Tepegül, Mahmut Sinan Görücü, Mediha Sevinç Doğan, Mehmet Özbilgin, Mehmet Fatih Olgun, Mehmet Sait Çavuş, Mehmet Sırrı Özbek, Mehmet Vahit Erol, Mehmet Veysel Dolgun, Mehmet Veysel Akyol, Mervenur Arslan, Mevlüt Kuştepe, Muhammet Balta, Mustafa Ünsal, Mustafa Şaşmaz, Nevzat Dışbudak, Ömer Taşkın, Özge Bulut, Ramazan Çiloğlu, Mahmut Karaman, Sırrı Toprak, Yasef Taş, Zeki Tutar ve Zeynel Yılmaz yer aldı. - ADIYAMAN