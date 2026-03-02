Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar'dan diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı Yönetim Kurulu Üyesi ve UCLG MEWA Eşbaşkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İran'a yönelik gerçekleştirilen son saldırılar ve bölgede giderek artan gerilim dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülpınar mesajında diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Gülpınar mesajının devamında "İran'a yönelik gerçekleştirilen son saldırılar ve bölgede giderek artan gerilim karşısında derin endişe ve üzüntü duyuyoruz. Bu gelişmelerin, hâlihazırda hassas bir dengede seyreden bölgesel güvenlik ortamını daha da kırılgan hâle getirme riski taşıdığı açıktır.

"GERİLİMİ ARTIRACAK HER TÜRLÜ EYLEM YALNIZCA BÖLGE ÜLKELERİNE DEĞİL, KÜRESEL BARIŞA DA ZARAR VERİR"

Bu kritik süreçte tüm tarafları azami itidal göstermeye, tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve Birleşmiş Milletler Şartı başta olmak üzere uluslararası hukuka ve evrensel ilkelere riayet etmeye davet ediyoruz. Gerilimi artıracak her türlü eylemin, yalnızca bölge ülkelerine değil, küresel barış ve istikrara da zarar vereceği açıktır.

Türkiye'nin güçlü diplomasi geleneği doğrultusunda, ihtilafların çözümünde yegâne yolun diyalog ve müzakere olduğuna inanıyoruz. Çok taraflı diplomatik mekanizmaların etkin şekilde işletilmesi ve yapıcı temasların sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Bölgemizde daha fazla istikrarsızlığa mahal verilmemesi adına sağduyunun hâkim olmasını; tansiyonun düşürülmesine ve kalıcı barışın tesisine yönelik diplomatik çabaların güçlendirilmesini temenni ediyoruz." İfadelerine yer verdi.