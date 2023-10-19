Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü için düzenlenen etkinlikte muhtarlar ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizin derdine çözüm üretmek ve ilçemize katkı sağlamak için birlikte çalıştığımız tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü için düzenlenen etkinlikte muhtarlar ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Hemşehrilerimizin derdine çözüm üretmek ve ilçemize katkı sağlamak için birlikte çalıştığımız tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleri için program düzenlendi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programa Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, il ve ilçede görev yapan muhtarlar ve birim müdürleri katıldı.

"AİLECEK BURADA BİR ARADAYIZ"

Muhtarların çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, "Muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren, her yıl muhtarlarımız için düzenlediğimiz bu programımız geleneksel hale geldi. Bugün burada ailecek bir aradayız. Muhtarlarımız, demokrasinin mihenk taşlarıdır. Hemşehrilerimizin talepleri ve istekleri olduğu zaman ilk muhtarlarımıza geliyorlar. Onlar da bu önerileri bizlere, ilgili kurumlara iletiyor. Hemşehrilerimizle aramızda oldukları köprü vazifesinin kolay olmadığını, büyük bir sorumluluk istediğini biliyoruz. 2019 yılından bu yana her bir muhtarımızla uyum içinde çalışmaya gayret gösterdik" dedi.

"YOLUMUZDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

En büyük kriterlerinin vatandaşın yüzünü güldürecek projeler gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Doğan, "Çalışma arkadaşlarımızla beraber 50 mahallemizin taleplerini karşılamak için gayret ediyoruz. İlçemizde birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Gücümüzün ve inisiyatifimizin olduğu, bütçemizin yettiği kadar elimizden geleni yapıyoruz. Şeffaf ve samimi bir şekilde, paydaşlarımızla bir araya gelerek hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek projelerimizi gerçekleştirdik. Merkezefendi Belediyesi, Türkiye'deki ilçelere ve illere baktığımızda emin adımlarla yoluna devam eden bir belediyedir. Kendi ayaklarımız üzerinde durarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Merkezefendi hemşehrilerimizin bize verdiği emanetin ve sorumluluğun farkında olarak en iyi şekilde hizmet ediyoruz. En büyük kriterimiz, hemşehrilerimizi mutlu eden, onların yüzünü güldüren projeleri hayata geçirmek. Katılımlarından ve desteklerinden dolayı muhtarlarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, bir kez daha kendilerinin Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.