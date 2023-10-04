Başkan Cengiz Arslan, kardeş kent Bilasuvar'ı ziyaret etti

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'daki kardeş şehirleri olan Bilasuvar'ı ziyaret ederek, Vali Faiq Qürbtov ile bir araya geldi.

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'daki kardeş şehirleri olan Bilasuvar'ı ziyaret ederek, Vali Faiq Qürbtov ile bir araya geldi.

Denizli'nin Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arslan, bir dizi program dahilinde gittiği Azerbaycan'da, kardeş kent olarak ilan edilen Bilasuvar'ı da ziyaret etti. Burada kent Valisi Faiq Qürbtov'u makamında ziyaret eden Arslan, Qürbtov ile Türkiye - Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik hakkında konuştu.

Vatanseverlik Savaşı sırasında tüm dünyanın bir kez daha Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluğu ve kardeşlik ilişkilerini gördüğünü ifade eden Qürbtov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dostluğu kardeşliği sayesinde; Azerbaycan birliği, dostluğu ve kardeşliği bugün başarılı olmaya devam ediyor ve binlerce yıl sonra derin kökler, dil, din, kültür ve tüm gelenekler halklarımız arasında saf, samimi ve yerel ilişkiler içinde derinleşecek ve bu ortam bizleri her zaman yakın tutacak ve halkımızı da yakınlaştıracaktır. Bütün bunlar ebedi olan ve ebedi kalacak olan Türkiye- Azerbaycan birliği, dostluğu ve kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu ve her zaman böyle olacağını gösterir" şeklinde konuştu.

Misafirperverlik için Vali Faiq Qürbtov'a teşekkürlerini ileten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise "Bilasuvar Valisi Faiq Qürbtov'a ve Azerbaycan Ulusal Kent Forumu'nda ve yapılan diğer etkinliklerde emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür eder, konukseverlikleri ve güzel sohbetleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ