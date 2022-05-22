Başkan Bakkalcıoğlu, Baharözü sakinleriyle görüştü - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu, Baharözü sakinleriyle görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
Başkan Bakkalcıoğlu, Baharözü sakinleriyle görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, kendisini ziyarete gelen Çarşı Mahalle Muhtarı Fatih Uçaş ve Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Mahallenin sorunları, istek ve taleplerin değerlendirildiği görüşmede fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Baharözü, Bozüyük, Fatih, Politika, Haberler

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