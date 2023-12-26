Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara'da gerçekleşen Mehmet Akif Ersoy'u anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Aşgın ile Çorum halkına selam gönderdi.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi. İki gün süren programlara katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çorum halkına selamlarını ileten Başkan Aşgın "Ankara'da gerçekleşen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programına teşrif eden Cumhurbaşkanımız ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'umuza, hemşerilerimize selamlarını getirdik" dedi. - ÇORUM