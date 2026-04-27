Başkan Albayrak 'Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'imiz için omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz'

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanlığı görevine atanan Ayhan Sezer'e hayırlı olsun ziyaretinde, "Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'imiz için omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz birlikteliği ve Eskişehir'in geleceğine yönelik mesajlar verilen ziyarette, Başkan Albayrak, "MHP Eskişehir İl Başkanımız Ayhan Sezer'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'imiz için omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

İl Başkanı Gürhan Albayrak'a ziyarette, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, İl Başkan Yardımcıları; Burçin Acar, Erkan Koca, Esat Girgin, Şükrü Akbıyık, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç eşlik etti. - ESKİŞEHİR

