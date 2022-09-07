Eskişehir haber | AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar TOKi şantiye alanında incelemelerde bulundu

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, TOKİ'nin Mamuca-Vadişehir mevkisindeki şantiye alanını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Acar, çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

İnşaatın tüm hızıyla devam ettiğini belirten Acar, mühendisinden ustasına kadar herkesin, konutların bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması için büyük bir özveriyle çalıştığını gördüklerini kaydetti.

Acar, konutların en kısa sürede etap etap tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burada her kurumun üstüne düşen görevi hassasiyetle yapması gerekmektedir. İşleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak için çareler üretilmelidir. Çünkü hiç evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi olacak, kirada oturan hemşerilerimiz kendi evlerine sahip olacak. Böyle bir hizmeti Odunpazarımıza kazandırdığı için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Projenin bir an önce tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için canla başla özverili bir şekilde çalışan şantiye ekibine teşekkür ediyorum. Proje Odunpazarımıza ve Eskişehirli hemşerilerimize hayırlı olsun."