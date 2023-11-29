Başakşehir'de Gazze İçin İnsanlık Nöbeti Devam Ediyor

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de yaşananları duyurmak ve Filistinlilere destek amacıyla başlattığı "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti" etkinliği, 6. gününde devam ediyor.

Başakşehir Belediyesinin katkılarıyla Millet Bahçesi'ndeki nöbette, Kur'an-ı Kerim okundu, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri söz aldı ve Filistin konulu kukla gösterisi gerçekleştirildi.

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Gazze'de yaşananlara karşı ne yapabiliriz?" sorusu üzerine bir araya geldiklerini söyledi.

Yıldırım, nöbete değinerek, "6 gün boyunca burada birçok sanatçı, akademisyen ağabeylerimiz, hoca efendilerimiz, birçok insan burada bizlerle birlikte oldu, bu nöbete dahil oldu. Tamamen gönüllülük esasına göre her gün buradaydık. Dolu dolu programlar yaşadık, birçok şeye vesile oldu bu nöbet. Burada hep beraber kalplerimizi birleştirerek Gazze'deki kardeşlerimizin kalpleriyle bir olmak istedik." dedi.

Filistinli İbrahim Al-Ali, bugünün "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olduğunu belirterek, "Bugün 29 Kasım, Birleşmiş Milletler'in adeta kendi günahını itiraf edercesine Filistin'de yaşananları anmak uğruna ilan ettiği Dayanışma Günü. Bu yıl 29 Kasım'ı, bir katliamla birlikte; kadınların, çocukların öldürüldüğü, ailelerin evsiz bırakıldığı günlerde anıyoruz." diye konuştu.

Nöbete katılarak Filistin'i yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür eden Al-Ali, bir sonraki toplanmanın özgür Kudüs'te olmasını umut ettiği temennisinde bulundu.

İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ise Filistin'in insanlığın vicdan sınavı olduğunu belirterek, "Oradaki kardeşlerimize buradan selam gönderiyoruz, davanız davamızdır. Bizler her daim yanınızdayız. İnanıyoruz ki bir fırsat bulsak ve gerçekten yollar açılsa Türkiye olarak memleketin ve milletin yarası olarak en azından yanındayız. Bunu onlar da biliyorlar ve her vesileyle Türkiye'ye selam gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karataş, konuşmalarının ardından Filistin için dua etti.