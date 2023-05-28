Başakşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Başakşehir'de binlerce ilçe sakininin bir araya geldiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi zafer kutlamalarında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi, Başakşehir'de coşkuyla kutlandı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde bir araya gelen binlerce ilçe sakinine hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Demokrasi zaferimiz, adım attığımız Türkiye Yüzyılımız kutlu olsun." dedi.

Başakşehir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu zaferle taçlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi sokaklara taştı. Binlerce Başakşehirli, seçim zaferini kutlamak için Başakşehir Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Marşlar eşliğinde tarihi zaferi ve Türkiye Yüzyılı'nı kutlayan ilçe sakinlerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

"Türkiye Yüzyılımız kutlu olsun"

Başakşehir Millet Bahçesi'nde toplanan binlerce ilçe sakinine hitap eden Başkan Kartoğlu, "28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Oylaması'nın asıl kazananı Türkiye ve aziz milletimiz olmuştur. Demokrasi zaferimiz, adım attığımız Türkiye Yüzyılımız kutlu olsun. Vatanımıza, bayrağımıza; istiklalimize, istikbalimize sahip çıkmak için sandığa giderek oy veren, Başakşehirliler başta olmak üzere, tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz, mazlumların gür sesi, dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi ve güveni sandıkta bir kez daha gösterdi. Türkiye sevdalısı yüreklere duaları için, destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"Zafer, inananlarındır! Zafer, Türkiye'nindir"

Milletimizin sevgisi ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'na da damga vuracaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Ülkemizin kaybedecek vakti yok! Çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Demokrasimizi, kalkınma hamlemizi ve milli teknoloji hamlemizi; inancımızdan, tarihimizden ve aziz milletimizden aldığımız güçle daha ileriye taşıyacağız. Bugün elde ettiğimiz tarihi zaferi, daha çok çalışarak ve daha çok üreterek çocuklarımız için, gençlerimiz için velhasıl milletimiz için daha da anlamlı hale getireceğiz. Daha büyük başarılara imza atacağız. Zafer, inananlarındır! Zafer, Türkiye'nindir!" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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