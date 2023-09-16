Başakşehir Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde yarı finale yükseldi

Başakşehir, Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde bu yıl da yarı finale yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Avrupa Yenilik Başkenti ünvanı en çok Başakşehir'e yakışacak. Bu sefer kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde (iCapital) geçen sene de finale yükselen Başakşehir Belediyesi, bu senenin finali için hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.

"ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YARI FİNALDEYİZ"

Başakşehir'i 'Avrupa Yenilik Başkenti' yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Kartoğlu, "Başakşehir her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve yeşil alanlarımızla birçok ilklere ve enlere ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi sıra şehrimize yeni bir seviye atlatmakta. 'Mutluluğun şehri' olarak Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri'nde üst üste ikinci kez yarı finale kalmayı başardık. Başarımızın tesadüf olmadığını ve sürdürülebilir olduğunu gösterdik" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 'AVRUPA YENİLİK BAŞKENTİ' OLMAK

Yeniliklere imza atmak için çok emek verdiklerini ifade eden Kartoğlu, "Büyük final için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hedefimiz 'Avrupa Yenilik Başkenti' olmak. Finalde sosyal dönüşüm, yeşil dönüşüm ile dijital ve yenilikçi dönüşüm olmak üzere üç ana başlık altında yenilikçi projelerimizi anlatacağız. Ülkemizin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları ile oyun tutkunu gençlerimizi profesyonel olarak yetiştirdiğimiz BASE Espor Merkezimiz, sosyal dönüşümde güvendiğimiz iki gençlik projesi" ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm ile ilgili çalışmalara da değinen Kartoğlu, "Temiz enerjiyi desteklediğimiz akıllı yer altı çöp toplama sistemi, atık nakit, sıfır atık ve bisiklet yollarımızın arasında yer aldığı çevre projelerimizi anlatacağız. Üçüncü ve son başlığımız olan dijital ve yenilikçi dönüşümde ise 100 binden fazla gencimize eğitim verdiğimiz Başakşehir LivingLab Teknoloji Akademisi, yenilikçi fikirlere destek olduğumuz İnovasyon Yarışması ile Girişimcilik Günü'nün yanı sıra diğer teknoloji projelerimizden bahsedeceğiz" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'İMİZİN MARKA DEĞERİNE, DEĞER KATIYORUZ

Yenilikçi projeler ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine omuz verdiklerini vurgulayan Kartoğlu, "Birbirinden değerli ve ödüllü projelerimiz ile Başakşehir'imizin marka değerine de değer katıyoruz. Bunları yaparken gücümüzü komşularımızdan ve şehrimize olan sevdamızdan alıyoruz.Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da her bir projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz. 'Avrupa Yenilik Başkenti' ünvanı en çok Başakşehir'e yakışacak. Bu sefer kazanacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.