Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi? AK Parti yerine CHP geçti!

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylık sürecindeki belirsizlik, son yapılan açıklamayla giderildi. Demirtaş, yazılı açıklamasında "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız."ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YLE ANLAŞTI" İDDİASI YERİNİ "CHP'YE GÖZDAĞI VERİLDİ"YE BIRAKTI

Başak Demirtaş'ın Dem Parti'yeİBB Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunması siyaset gündemini hareketlendirirken ortaya atılan yorum ve iddialar dikkat çekti. En son, partinin İstanbul'da aday çıkaracağını duyurması ve Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın "CHP'ye tabanımız tepkili" açıklaması " Dem Parti'den CHP'ye gözdağı" yorumlarına neden olmuştu.

Konuyla ilgili görüşünü bildiren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Demirtaş'ın aday olarak belirlenmesinin CHP Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını zorlaştıracağını belirterek "Başak Demirtaş çıkarsa İmamoğlu meselesi kapanır." yorumu ise çok konuşulmuştu. Ensarioğlu, açıklaması sırasında DEM Parti ile CHP arasında 3 İstanbul ilçesi gerilimi yaşandığı ve bu nedenle Demirtaş'ın adaylığının öne sürüldüğü tespitinde de bulunmuştu.

Demirtaş'ın adaylık başvurusu sürecinde İmamoğlu'ndan oy böleceği ve bu nedenle "AK Parti ile DEM Parti anlaştı" iddialarının ortaya atılmasına neden olurken Demirtaş'ın bugün aday olmayacağını resmen duyurması, "Zaten aday olmayacaktı, CHP'ye gözdağı verildi." yorumlarını ortaya çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, İBB adaylık başvurusu süreciyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız." ifadelerine yer vermişti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.